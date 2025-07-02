Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong, Gimhae Belediye Meclis Başkanı An Seon-Hwan ile birlikte Güney Kore’den gelen heyet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Kore geleneksel kıyafetlerinden esinlenilerek hazırlanan defile, Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi ve Müzik Akademisi eğitmenlerinin sunduğu müzik dinletisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong programda yaptığı konuşmada, kendilerini Çorum’da ağırlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Türkiye’nin Kore Savaşı sırasında gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirten Hong Tae-Yong, “175 yıl önce çok uzaklardan gelip demokrasimizi savunan Türk askerlerini minnetle anıyoruz. Çorum ve Gimhae, sahip oldukları köklü medeniyetlerle birbirine çok benziyor. Bu benzerlik bizi kardeş şehir yaptı.” ifadelerini kullandı.

Gimhae Belediye Meclis Başkanı An Seon-Hwan ise Çorum’da sıcak bir şekilde karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “2018 yılında başlattığımız kardeş şehir ilişkimizin ne kadar isabetli bir adım olduğunu bir kez daha gördük. Kültür ve sanayi alanlarındaki iş birliğiyle şehirlerimizin gelişimini sürdüreceğiz. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Çorum ve Gimhae dostluğunun artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında, Türkiye ile Güney Kore arasında tarihi ve kültürel bağlar bulunduğuna dikkat çekerek, “Güney Kore topraklarında şehitlerimizin kanı var. Biz aynı zamanda kan kardeşiyiz. 2018 yılında kardeşliğimizi ilan ettiğimiz Gimhae ile de bu süreçte sosyal ve kültürel birçok ortak yönümüz bulunduğunu gördük. Geçtiğimiz yıl Gimhae ve Seul’de düzenlediğimiz topraklarımızdan çıkan Hitit eserlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Bu sergilere verdikleri destekten dolayı Gimhae Belediye Başkanı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda kültürel boyutuyla devam eden işbirliğimizin ticaret, ekonomi, sanayi ve eğitim alanında da güçlenerek devam etmesini arzu ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın konuşmasının ardından Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong ile birlikte programın hazırlanmasında emeği geçenlere çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Aşgın ayrıca Güney Kore’den gelen heyet üyelerine de hediye takdiminde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ