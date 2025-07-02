Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde günümüzün ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek mevzuat güncellemeleri öncesinde tüm paydaşlar görüş ve önerilerini çevrimiçi ortamda iletebilecek.

Basın İlan Kurumu, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne ilişkin yürütülen mevzuat değişikliği hazırlıkları kapsamında taleplerin katılımcı bir yaklaşımla ele alınması için paydaşlarının görüş ve önerilerine başvuracak.

Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde 2 binin üzerinde basın kuruluşuna ve 7 binin üzerinde basın çalışanına hizmet veren BİK, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın katıldığı bölge toplantılarıyla sektördeki sorunların tespit edilmesi ve çözümü adına önemli bir adım attı.

Son bir yıl içerisinde 11’i bölge, 3’ü de il düzeyinde gerçekleştirilen toplantılarda 558 gazete ve 267 internet haber sitesinin temsilcisiyle bir araya gelinerek basının sorunları tartışıldı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Bölge toplantılarına katılamayan ya da görüşlerini ayrıntılı olarak iletme fırsatı bulamayan sektör temsilcilerinin de mevzuat hazırlık sürecine katkı sunması amacıyla çevrimiçi ortamda form oluşturuldu. Kurumun web sitesi bik.gov.tr’de 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak form üzerinden iki ay boyunca resmî ilan mevzuatına ilişkin öneriler ulaştırılabilecek. Elde edilecek talep ve görüşler, 2025 yılı Kasım ayında yapılacak BİK Genel Kurulu’na getirilmesi planlanan düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek.

“DİNLEMEDİĞİMİZ

KİMSE KALMAYACAK”

Ortak akıl ve istişare mekanizmasına önem verdiklerini belirten BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Hiçbir zaman ‘biz yaptık oldu’ anlayışıyla hareket etmedik. Basınımızı ve Kurumumuzu ilgilendiren hayati meselelerde ve karar alma süreçlerinde sektör bileşenlerinin görüşlerini alıyoruz.

2023 yılında yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin hazırlık safhasında Anadolu’yu gezerek 820’nin üzerinde gazete ve internet haber sitesinin temsilcileriyle bir araya geldik; Genel Müdürlüğümüzde çok sayıda toplantı yaptık ve mevzuatımızı katılımcı bir anlayışla oluşturduk. Yetmedi, sahadan gelen talepler ve süreli yayınlarımızın mevcut durumunun analiz edilmesi neticesinde, basınımızın lehine olacağına inandığımız asgari trafik şartı gibi önemli bir kriteri de içeren güncellemeleri 2024 yılında hayata geçirdik.

Şimdi de gelen talepler ve sektördeki gelişmeler doğrultusunda mevzuatımızı kapsamlı şekilde yeniden ele alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında yüzlerce basın mensubuyla yüz yüze görüştük, kendimizi anlattık, onları dinledik. Bölge toplantılarımızda tüm paydaşlarımıza söz hakkı verileceğini ifade etmiştik. Söz verdiğimiz gibi, bize ulaşamamış, derdini anlatamamış kimse kalmasın diye mevzuat hazırlıklarımız kapsamında çevrimiçi ortamda görüşlerin toplanacağı dijital formu erişime sunuyoruz. Fikirlerini paylaşarak sektörün gelişimine ve standartlarının yükselmesine vesile olacak herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi