Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi gençleri tarafından zorlu şartlarında çalışan temizlik görevlilerine yapılan ziyarette personele emekleri için de teşekkür edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “Tertemiz bir sabaha uyanmamız için soğuk kış günlerinde sahada emek veren temizlik görevlisi arkadaşlarımızı Ortaöğretim Birimimiz çalışma alanlarında ziyaret ederek kendilerine çay ikramında bulundu. Her sabah, gün ağarmadan cadde cadde, sokak sokak şehrimizi temiz tutmak için çalışan arkadaşlarımıza ve bu anlamlı düşüncelerinden ötürü ortaöğretim birimimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran etkinlik, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Şehrin temizliği için büyük bir gayret gösteren temizlik personeli de anlamlı jestten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ