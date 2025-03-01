Sungurlu Arifegazili Köyü’nde 50 gün önce trafik kazası geçiren emekli öğretmen Selahattin Keleş (79), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Prof. Dr. Özgül Keleş, Özge Keleş ve Hakan Keleş’in babası, Bilal Keleş ve Celalettin Keleş’in amcası olan emekli öğretmen Selahattin Keleş’in cenazesi bugün (1 Mart 2025 Cumartesi günü) Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi