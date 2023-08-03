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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet İhsan Çıplak’a kutlamalar sürüyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ile beraberindeki yönetimi de MHP İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet İhsan Çıplak’ı ziyaret ederek kutladı.

Çorum Ülkü Ocakları’nın eski yöneticilerinden olan Mehmet İhsan Çıplak’ın Türk Dünyası’nın bilge lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdir ve tensipleri ile İl Başkanlığı görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Tosik, kendisi ve yönetimine başarılar dileyerek hediye takdim etti.

MHP İl Başkanı Çıplak da Tosik ve yönetimine nazik ziyareti için teşekkür etti.