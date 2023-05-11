Sungurlu’da Savunma Sanayi Fabrikaları Test Üretimi Töreni'ne katılan Ahlatcı, buradaki törenin ardından esnaf ve vatandaş ziyareti yaptı.

Ak Parti Sungurlu Kadın Kolları üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, bölgede yaşayan vatandaşların sorunlarını da dinleyerek, çözüm önerileri sundu.

Sonrasında ise Boğazkale ve Alaca’ya giden Ahlatcı, halkı seçimlere katılım konusunda teşvik etti. Ahlatcı, Türkiye'nin geleceğine dair projelerini anlatarak, 14 Mayıs seçimlerinde sandık başına giderek, ülkenin istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlamalarını istedi.

Ziyaretlerde muhalefeti de eleştiren Ahlatcı, “Muhalefet partileri, yaptıkları olumsuz propagandalarla ülkemizin gelişimini engellemeye çalışıyorlar. Biz ise, ülkemizin kalkınması için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)