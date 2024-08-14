AK Parti’nin 23 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” şiarıyla yola çıktığını ve o günden bugüne milletin hizmetinde, başarıdan başarıya, projeden projeye koşarak gücüne güç kattığını belirten Ahlatcı, “Kuruluşundan bu yana, lideri ile gönül dünyaları arasında fikri, zihni ve fiili bir ayrım oluşmasına izin vermeyen ak sevdalılar, bundan sonra da liderine ve davasına bağlılıklarını sürdürecek ve lideri ile aralarına girmeye çalışan “politbüro” benzeri hiçbir yapıya itibar etmeyecektir.

Zira AK Parti, milletin kendisidir ve tarihimizden bize tevarüs eden milletin kadim değerlerinin ve umutlarının taşıyıcısı olan bir partidir” dedi.

Siyasi mücadelesi boyunca içte ve dışta kümelenmiş vesayet odakları ile mücadele ederek varlığını sürdüren AK Parti’nin, ülkeyi vesayet prangalarından ve bürokratik oligarşiden kurtardığını kaydeden Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Biz inanıyoruz ki güçlü Türkiye’nin inşası, aziz milletimizin hak, hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır.

İstikbal, liderimizin zihinsel ufkunda yol alacak nesillerin elinde ve AK Parti’mizin vizyonuyla şekillenecektir.

AK Parti’miz, milletin bağrından çıkmış ulu bir çınardır. Bu ulu çınar, Anadolu’nun bağrından çıkmış, necip milletimizin duaları ve gözyaşlarıyla boy salmış, gölgesi yine milletimizin gayret ve kararlılığıyla tüm dünyaya uzanarak mazlum milletlere umut olmuştur.

Bu gölgede adalet, bilgelik, marifet, kucaklayıcılık, insan sevgisi, kardeşlik ve Anadolu İrfanı vardır.

Milletimizin özü ve hakikati olan bu kutlu çınarın gölgesini kendi gölgeleri sananlar bugüne kadar nasıl gölgesiz kaldıysa, bundan sonra da gölgesiz kalacaklardır.

AK Parti’mizin çeyrek asra dayanan hükümet etme serüveni, birçok imkânı ve imtihanı da beraberinde getirmiştir. Her imkân, kendi iç dinamiğinde birçok imtihanı barındırır ki bu doğal olandır.

Kuruluşundan bu yana "yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele" etmeyi kendisine şiar edinmiş olan AK Parti’miz, milletimizin hakkını ve hukukunu koruma adına mücadelesine hız kesmeden devam edecektir.

23 yılın tecrübesi ve 23. yaşın dinamizmi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam eden mücadelemizde, her bir kardeşimizin siyasi ve şahsi itibarı kutsaldır. Kardeşlik hukukumuzun daim olmasını, AK Parti’mizin çağlar aşıp çağlar açmasını temenni ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi