14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Çorum’da seçime katılımın yoğun olduğunu belirten Tokgöz, bu katılımın 2. Tur’da daha da artması temennisinde bulunarak, sandığa gitmeyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçiminin önemine değinen Ulaş Tokgöz, “Değişim için, demokrasi için, huzur için, özgür bir Türkiye için tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum. Sandığa gitmek ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyettir. Vatanını seven, bizlerle omuz omuza versin ve vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Çorum’a yakışır, barış ve huzur içerisinde bir seçim süreci geçirdiklerini ifade eden Tokgöz, “Millet İttifakı olarak baktığımızda başarılı bir seçim geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Çorum merkezde CHP’yi birinci parti çıkarak güzel bir başarıya imza attık. Şimdi sıra Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır” diye konuştu.

Bu başarıda emeği geçen tüm ittifak partilerinin yönetici ve parti emekçilerine teşekkür eden Ulaş Tokgöz, ayrıca sandıkları da hep birlikte korumamız gerektiğinin altını çizerek, sandıklarda görev alacak olan tüm görevlilere de şimdiden kolaylık ve başarılar diledi.