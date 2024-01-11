AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, projenin yapımına dair onayın alındığını duyurarak, Uğurludağ'ın yeni bir vizyon kazanacağını belirtti. 151 daire ve 7 blokla şekillenecek olan proje, bölge sakinlerine modern ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Ahlatcı, projenin onaylanmasıyla birlikte Uğurludağ'ın kalkınmasına önemli bir katkı sağlanacağını vurgulayarak, ilçenin geleceği için umut dolu bir adımın atıldığını söyledi.



Milletvekili Ahlatcı, “Bu anlamlı projenin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetimize, desteklerini esirgemeyen tüm bakanlarımıza, belediye yetkililerimize ve elbette değerli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu büyük çabanın, Uğurludağ'ın kalkınmasında ve güzelleşmesinde önemli bir dönemeç olduğuna inanıyorum.

Bu kutlu yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Uğurludağ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerle birlikte daha nice güzelliklere” diyerek sözlerini sonlandırdı.