Ramazan Bayramının birinci gününü ilçe ziyaretleri ile değerlendiren Millet İttifakı (CHP) Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Uğurludağ İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım ve CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf İpek ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Bayramını tebrik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı’nın iktidarında Uğurludağ halkının hak ettiği hizmetleri alacağını, ilçenin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen Özsaçmacı, yoğun ve sıcak bir ilgi gördü.

(Haber Merkezi)