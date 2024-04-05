31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi sonrası MHP, Uğurludağ ilçesinde sonuçlara itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, MHP'nin sonuçlara yapılan itiraz talebinin reddedilmesi sonrası MHP'li bir grup seçmen belediye binası önünde toplandı.

Gerginliĝin arması ile çıkan arbedede silahla ateş edilmesi üzerine olaya ilçe polis ekipleri ile çevik kuvvet polisleri tarafından müdahale edildi.

Arbede esnasında E.T., Y.T. ve Y.U. darp edilerek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince tedavi altına alınan yaralılardan el sıvabı alındı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'nın da gittiği İlçede seçim gününden itibaren polis tarafından alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.