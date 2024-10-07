Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet İpek, Vali Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında, bölgedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yerel yönetimlerle işbirliğinin önemini vurguladı. İdarecilerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Uğurludağ ve çevresinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıkları belirtildi.

Editör: Haber Merkezi