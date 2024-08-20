Çorumlu milli sporcu Abdussamet Uğurlu, koleksiyonuna bir de gümüş madalya ekledi. İstanbul'da düzenlenen 1.Türk Dünyası Muay Thai (Tayland boksu) Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Uğurlu, ikinci oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, İran, Bosna-Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı. Bu yılbaşında, Muay Thai Elite A Class Büyükler Süper Ligi'nde şampiyon olarak altın kemeri kazanan Abdussamet Uğurlu, Türk Dünyası Muay Thai Şampiyonası'nda, antrenör Aydın Fırat nezaretinde, büyük erkekler 57 kiloda ringe çıktı.

Elemelerdeki tüm rakiplerini bir bir deviren Uğurlu, adını finale yazdırdı. Finalde Özbekistanlı Juraev Salohiddin'le karşılaşan Uğurlu, ilk raundu ilk raundu kaybederken, ikinci raundu kazandı. Ortada geçen üçüncü raundu da Özbek sporcu alınca 2-1 kaybeden Abdussamet Uğurlu ikinci olup gümüş madalya ile teselli buldu.

Sporculuk kariyerini Çorum Birlik Spor Kulübü'nde sürdüren ve kariyeri başarılarla dolu olan milli sporcu Abdussamet Uğurlu'yu bu önemli organizasyona da Teknik Ateş firmasının desteği ile katıldı. Uğurlu, desteklerinden dolayı Teknik Ateş firması sahibi Ahmet Uzunoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.



Editör: Haber Merkezi