Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilen Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. Yılında CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen programla anıldı.

Etkinlikte demokrasi, laiklik ve aydınlanma mücadelesi ile saygı ve özlemle anılan Uğur Mumcu'nun gerçeklerin peşinden yılmadan yürüyen, kalemiyle karanlığa ışık tutan önemli bir insan olduğu dile getirildi.

Mecitözü Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in açış konuşması ile başlayan anma programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Sekreteri Kamil Çil, İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Duran Keçeci, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Veli Aylar ve Dinçer Solmaz’ın ardından konuşan Milletvekili Tahtasız Uğur Mumcu’nun; Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu, adaletin ve özgürlüğün cesur kalemi ve araştırmacı gazeteciliğin simge isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Tahtasız, Mumcu’nun bıraktığı mirasın, laik ve demokratik Türkiye idealinde yol göstermeye devam ettiğini de ifade etti.

Programda daha sonra ise Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Tuba Demirel, CHP geçmiş dönem İl Başkan Yardımcılarından Av. Sadık Eral, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz birer sunum yaptı.

DEMİREL: “HER ZAMAN KARANLIK

ODAKLARLA MÜCADELE ETMİŞTİR”

Uğur Mumcu'nun iyi bir fikir insanı olduğunu ve ülke için laikliğin önemini vurguladığını kaydeden Tuba Demirel, onun gündeme getirdiği konuların hala sıcaklığını koruduğunu söyledi. Uğur Mumcu'nun her cephede karanlık odaklarla mücadele ettiğini, halkın haber alma hakkından, adalet ve demokrasiden yana tavırdığını göstermiş ender bir fikir insanı olduğunu da belirten Demirel; “Mumcu suikastının aradan geçen onca yıla rağmen aydınlatılmamamış olması, davanın bilerek zamanaşımına uğratılması, cinayeti onun yazacaklarından korkan örgütlü kötülüğün el ele, işbirliğinin kanıtı olmuştur” diye konuştu.

KARADENİZ: “LAİKLİĞİ TEKRARDAN

AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ise Uğur Mumcu'nun duruşunu, omurgasını koruyan, kalemini satmayan, emek ve emekçiden yana olanların ülke yönetiminde olması için büyük bir mücadele veren fikir adamı olduğunu söyledi.

Artık ayaklar altına alınmış laik cumhuriyeti tekrardan ayağa kaldırmak zorunda olduklarını ve koruma sürecini geçtiklerini belirten Karadeniz; “Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir diyoruz ama öyle mi? O yüzden Kurtuluş ve Kuruluşun Partisi'nin üyeleri olarak; altını çizerek söylüyorum. Bizler yeniden kurtuluş mücadelesi vermek zorundayız. Bizler bugüne kadar; hep yaptığımız şeylerden sorumlu olduk, aslında bir de yapamadıklarımızdan sorumlu hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri yapamamışız, vatandaşın derdine hem hal olamamışız” dedi.



ERAL: “MUMCU, KEMALİST

OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ”

Programda Av. Sadık Eral da 33.yıl önce hain bir saldırı sonucu öldürülen meslektaşı, hukukçu, araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu'nun bu ülkenin aydınlık yüzü olduğunu söyledi.

Mumcu'nun bu ülkenin aydınlık yüzü olduğunu, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde verdiği mücadelesinin geldiğimiz noktada daha da anlamlı olduğunu söyleyerek konuşmasında yıllar önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazılara da değinen Sadık Eral, bir ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşmasında aydınların üstlendiği önemli görevler olduğuna da dikkat çekti.

Sadık Eral, “Uğur Mumcu, bu ülkede bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yaşamı pahasına kararlılıkla sürdürmüştür. Ocak ayında demokrasi ve özgürlük mücadelesinde toplumun önünde yürüyen Uğur Mumcu'nun yanı sıra; Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'u da yine hain saldırılar sonucu kaybettik. Toplum olarak; biz demokrasi yanlıları, Aydınlık bir Türkiye için mücadele veren demokratları ve Atatürkçüler olarak; onların bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz vardır” diye konuştu.

Program sonunda konuşmacılar Avukat Sadık Eral, Tuba Demirel, Talip Karadeniz ve Belediye Başkanı Veli Aylar’a birer plaket takdim edildi.

Program, Mumcu'nun anısına hazırlanan bölüme karanfil konulması ve fotograf çekimi ile son buldu.