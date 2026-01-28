Çorum merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü sakinlerinden olup, İzmir’de ikamet eden, Kıbrıs Gazisi Astsubay Başçavuş Muharrem Uzar, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Ahmetoğlan Köyü Derneği’nin kurucusu, köyün ileri gelenlerinden Muharrem Uzar’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

İzmir Ahmetoğlan Köyü Dernek Başkanı Cemal Dalkılıç’ın verdiği bilgiye göre; merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip İzmir’de Narlıdere Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Seferihisar Kavaklıdere Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR