“Çorumlu’nun yaptığını kimse yapamaz” mottosu nasıl Çorumluların motivasyonunu yükselten bir unsur olmuşsa, “Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz” cümlesi de, hemşehrilerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeye devam ediyor.

Şimdi ise yepyeni bir sloganımız var: “Çorumluyuz, dolandırılmıyoruz!”

Çorum Emniyet Teşkilatı’nın Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, artan dolandırıcılık olayları nedeniyle, il çapında bir “uyarı kampanyası” başlattı.

Bu amaçla bastırılan broşürlerde, karşı tarafın güvenilirliğinden emin olmadıkça kimlik, kredi kartı gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması, tanınmayan numaralardan gelen çağrılara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.