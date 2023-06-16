Sungurlu Turan Mahallesi’nde yaşayan Emrah ve Melisa Küçükkahraman çiftinin sezaryen ile 3 erkek bebekleri dünyaya gelmiş, anne Melisa Küçükkahraman ise hayırseverlerden mama, bez ve kıyafet yardımı istemişti.

Annenin yardım çağrısını duyarak aile ile iletişime geçen Sungurlu Belediyesi, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla üçüzlerin 6 aylık mama ihtiyacını karşılarken, biberon ve bez yardımında bulundu.

Anne Melisa Küçükkahraman, duyarlılığından dolayı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ve Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce’ye teşekkür etti.