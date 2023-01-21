2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 20.hafta maçında, Manisa temsilcisi Somaspor’la deplasmanda karşılaşacak. İki takımda da hedef mutlak galibiyet.

Devre arasında yaptığı flaş transferlerle ligin en flaş takımı haline gelen Çorum FK, ikinci yarıya Şanlıurfaspor beraberliği ile başlarken, ikinci yarının ilk deplasmanında, yarın Somaspor’a konuk olacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Çorum FK’da teknik direktör Tahsin Tam, tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Çorum FK, Manisa temsilcisini yenerek galibiyet serisinin başlangıcını yapmayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, zorlu maç öncesi sakat oyuncular bulunuyor. Tedavileri süren Ozan Sol, Mehmet Taşçı, Gökhan Karadeniz ve Bayram Olgun, takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Genç bir kadro ile Play-Off’a kalma mücadelesi veren Somaspor’da da hedef galibiyet. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Eray Korkmaz yarınki maçta forma giyemeyecek.

34 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 30 puanlı 7.sıradaki Somaspor arasında yarın

Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı Sakarya bölgesi B klasman hakemlerinden Levent Gümüşdere yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Levent Gümüşdere’nin yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kenan Özcan ve Adana bölgesinden Nezihi Aytar yapacak. Balıkesir bölgesinden Emre Küçük de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

