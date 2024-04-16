Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Ahlatcı Çorum FK’nın play-off final bileti yarışındaki en önemli rakiplerinden Sakaryaspor, 30.hafta maçında gittiği Erzurum’da çok kritik 2 puan bıraktı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda, Erzurumspor’la Sakaryaspor’u karşı karşıya getiren maç oldukça çekişmeli geçerken, iki taraf da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuç en çok Ahlatcı Çorum FK’ya yaradı. Haftaya 3.sırada giren Sakaryaspor altın değerinde 2 puan kaybederken, aldığı 1 puanla puanını 51’e çıkartmasına rağmen 52’şer puanlı Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor’un gerisinde kaldı. Ahlatcı Çorum FK averajla da olsa yeniden üçüncü sıraya yerleşti.

Puanını 41’e yükselten Erzurumspor play-off potasının 5 puan gerisinde olmasına rağmen son 4 haftaya umutlu girdi.