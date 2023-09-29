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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile mahallelerde organize edilen “Başkanım Mahallemde Söz Bizde” isimli mahalle buluşmalarının birinin daha bugün saat 16.30’da Binevler 3. Cadde Zikrullah Camii yanında gerçekleştirileceği vurgulandı.

Çorum Belediyesi Hanımeli Yöresel Satış Noktası’nın açılışının yapılacağı, Zikrullah Camii çevre düzenlemesinin hizmete alınacağı etkinlikte Belediye Başkanı Aşgın bir konuşma yaparak hizmetlerini anlatacak. Başkan Aşgın daha sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyecek.