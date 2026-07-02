Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlar, bu yıl da seyahatsever gençler için açık olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin Türkiye’yi gezmeleri, bulundukları illerin dışındaki başka il ve kültürleri tanıması, zamanlarını hareketlilik programları ile doğru değerlendirmelerine imkan sağlanması amacıyla 2022 yılından bu yana uygulanan Seyahatsever projesi için başvuruların alındığını bildirdi.

5 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, Seyahatsever ile yeni hikâyelere hazır mısınız? GSB Yurtları kapılarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak Seyahatseverler için açıyor! Yeni şehirler, dostluklar ve unutulmaz deneyimler için rotanı oluştur, Türkiye’yi keşfet.” ifadelerini kullandı.

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ÇORUM'DA DA 2 YURT VAR

Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde 162 KYK yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek. Çorum'da da erkekler için 320 kişi kapasiteli Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ile kadınlar için 383 kişi kapasiteli Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu gençlerin konaklamasına açık olacak.

24 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler. Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek. Proje, 7 Temmuz’da başlayıp 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

