Çorum Tabip Odası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan son değişikliklerin aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, yönetmelik değişikliğinin aile hekimliği birimlerinin etkili ve verimli çalışmasını zorlaştırdığı gibi, çalışanların maaşlarında ciddi kesintilere neden olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanı'nın maaşlarda kesinti olmayacağı yönündeki açıklamalarına rağmen, sahada yaşanan uygulamanın tam tersi olduğu ifade edildi.

“AİLE HEKİMLERİ HAKSIZ

YERE SORUMLU TUTULUYOR”

Tabip Odası, hastanelerdeki yoğunluk ve vatandaşların aile hekimlerine yeterince başvurmaması gibi nedenlerin sorumluluğunun tek taraflı olarak aile hekimlerine yüklenmesini eleştirerek, bu gerekçelerle yapılan maaş kesintilerinin adil olmadığını dile getirdi.

Yönetmeliğin çalışan refahını azalttığını ve birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunmadığını belirten Tabip Odası, “Aile hekimliği sistemi, sahada görev yapan hekimler ve meslek örgütleriyle istişare edilerek yeniden yapılandırılmalıdır” çağrısında bulundu.

“YÖNETMELİK YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Çorum Tabip Odası, aile hekimliğinden beklenen etkinliğin ancak adil, katılımcı ve çalışanı koruyan bir düzenleme ile mümkün olabileceğini belirtti. Açıklamanın sonunda, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin halk sağlığına gerçek katkı sağlayacak şekilde yeniden ele alınmasının şart olduğu vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi