MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ilk olarak yeni hizmet binasına taşınan MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile parti yöneticileri tarafından karşılanan Milletvekili Kayrıcı’ya il başkanlığının taşınma ve tadilat süreci ile çalışma ofisleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Kayrıcı daha sonra teşkilat mensuplarıyla İl Başkanlığı’nda düzenlenen istişare toplantısı yaptı. Toplantıya MHP İl, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, KAÇEP yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri ile partililer katıldı.

Toplantıda genel ve yerel siyasetteki gelişmeler, bölgemizde yaşanan olaylar, Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar, planlanan projeler ve yapılması gereken faaliyetler ele alındı.

İl Başkanı Çıplak; “Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emir ve talimatları doğrultusunda her yüreği kucaklayacağız. Bıkmadan, usanmadan Genel Merkezimizin her süreçteki tutumunu anlatacağız. Durmayacağız, düşmeyeceğiz, yılmayacağız. Yüce Allah’ın, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde ülküdaşlarımızın emeğini karşılıksız bırakmayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı da konuşmasının ardından Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine getirilen Abdullah Dalyan’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP İl Başkanı Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Avcu ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de hazır bulundu.

Kayrıcı: “Ülkü Ocakları; sözü sağlam, özü sağlam Türk gençliğinin yarım asırlık bir yadigârıdır. Yüce Mevlam, kıymetli Ocak Başkanımıza başarılar ve kolaylıklar ihsan eylesin. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” görüşüne yer verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ