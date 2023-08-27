Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, un, irmik, yem fabrikaları ile silo yapımında ihtisaslaştıklarını, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Gürcistan, İran, Mısır, İsrail, Cezayir ve Etiyopya gibi birçok ülkede anahtar teslim fabrikalar kurduklarını belirterek, kalite ve uygun fiyat konusunda azami titizliği gösterdiklerini söyledi.

Ünal Yem’i ziyaret

TSO Başkanı Başaranhıncal, CHP Milletvekili Tahtasız ve beraberindekiler, OSB gezilerinde, 1990 yılından beri burada faaliyetini sürdüren Ünal Yem’i de ziyaret ederek, aynı zamanda TSO Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünal Yem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Sarıaslan ve kardeşi Murat Sarıaslan’la görüştüler.