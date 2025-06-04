Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, kurulması planlanan transfer istasyonunda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’den proje hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Köksal, istasyonun ilçemiz ve çevre köyler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kaymakam Köksal, yapılacak olan transfer istasyonu sayesinde evsel katı atıkların daha düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf tesisine ulaştırılmasının sağlanacağını belirterek, çalışmaların ivedilikle tamamlanması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Alaca, Boğazkale ve Sungurlu ilçelerine bağlı köylerden toplanan evsel katı atıkların bertaraf tesisine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kurulması planlanan Katı Atık Transfer İstasyonu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Editör: Haber Merkezi