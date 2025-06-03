İlk olarak Sungurlu Barajı alanını ziyaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, beraberindeki teknik heyetle birlikte sahada değerlendirmelerde bulundu ve projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaymakam Köksal, bu projenin bölge halkının yaşam kalitesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Tamamlandığında yaklaşık 70 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip olacak baraj, hem tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak hem de içme suyu temininde önemli bir kaynak oluşturacak. Barajın inşası homojen dolgu yöntemiyle sürdürülen modern mühendislik teknikleriyle hayata geçirilecek.

Kaymakam Köksal, daha sonra Diğ Göleti şantiye sahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Köksal, göletin ilçemiz için büyük önem taşıdığını ifade etti. Köksal, projenin hem doğal afet risklerini azaltacağını hem de ilçemizin su ihtiyacını karşılayacağını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Taşkın koruma, içme suyu temini ve sulama amacıyla inşa edilen Diğ Göletinin tamamlandığında bölgeye ciddi katkılar sağlaması bekleniyor. Yapım süreci planlandığı şekilde devam eden göletin, inşaatın tamamlanmasının ardından bir yıl içerisinde tam kapasiteyle su tutmaya başlaması öngörülüyor.