Ubeydi Gazi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri “Okulda Sanat Var” projesi kapsamında Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler. Öğrenciler okul hakkında bilgi aldıktan sonra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı atölye çalışmalarına katıldılar. Çini, seramik, dikiş-nakış, el sanatları ve dokuma sınıflarında özel gereksinimli öğrencilerle birlikte çalışmalar yaptılar. Böylelikle hem çeşitli sanat dallarını gördüler hem de engellilik konusunda farkındalıkları oluştu.

Bu türde etkinliklerle kurum çalışmalarını sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüzgenç, “Belediyemizin de katkılarıyla, kursiyerlerimizle beraber burada pek çok sanatsal çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen öğrencilerimizin ve usta öğreticilerimizin eserlerini tanıtmak, onları motive etmek açısından bizim için çok değerli” dedi.

Ubeydi Gazi İlkokulu Müdürü Elvan Çeker ise, “Yapılan çalışmaların ne kadar değerli olduğunu buraya gelerek hem görmüş hem de evlatlarımıza göstermiş olduk. Ortaya çıkan eserler profesyonel düzeyde ve oldukça başarılı eserler. Çorum Belediyesinin böyle bir kuruma vermiş olduğu desteği takdir ediyoruz ve buradaki eserlerin daha çok tanıtılabilmesini umut ediyoruz” dedi.

Projeden sorumlu öğretmenler Sema Gül Gül ve Şebnem Temel, “Öğrencilerimiz hem burada abilerini ve ablalarını tanıyarak farkındalık kazandılar hem de sanat atölyelerinde yapmış olduğumuz istasyon çalışması ile dokuma, çini sanatı, seramik çalışmaları, mutfak atölyesi, hat sanatları gibi pek çok çalışmayı yerinde tanımış oldular. Harika bir deneyim yaşadılar ve mutlu oldular. Öğrencilerimizin bu deneyiminden ötürü biz de oldukça mutlu olarak buradan ayrılıyoruz. Emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ederiz” dediler. Gezinin ardından hatıra fotoğrafları çekilerek çalışma başarıyla tamamlandı.