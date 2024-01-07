Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Lig 4.Grup 9.hafta erteleme maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Karaman FK'yı ağırladı. Cumartesi günü Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2.dakikasında Emin'in golüyle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlılar, 15.dakikada Hasan Berkan ile farkı 2'e çıkardı. Mücadelede ilk yarının bitmesine 5 dakika kala Burak ile farkı 3'e çıkaran Ahlatcı Çorum FK soyunma odasına farklı bir skora girdi. İkinci yarıda direnci kırılan rakibi karşısında oyunu istediği gibi yönlendiren Çorum FK'nın U17'leri 74.dakikada İsa ile bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 4-0 ev sahibi Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından puanın 28'e yükselten Çorum FK yenilgisiz liderliğini sürdürürken, konuk Karaman FK ise 11 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: E.Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Özkan Dağ.

AHLATCI ÇORUM FK U17: Erkam, Emirhan, Mustafa, Hasan Berkan, Burak, Muhsin, Ahmet Said, Metehan, Emin, İsa, Polat.

YEDEKLER: Mahmut Berat, Yusuf, Mahmut Kaan, Batuhan, Mustafa, Umut.

KARAMAN FK U17: Melih, Mehmet, Emirhan, Kürşat, Ahmet, Mustafa, Hasan Ali, Ömer, Ahmet Efe, Saruhan, M.Abay.

YEDEKLER: Hasan Enis, Hasan Berat, Doğukan, Mert,Ali.

GOLLER: Dk.2 Emin, Dk.15 Hasan Berkan, Dk.40 Burak, Dk.74 İsa.