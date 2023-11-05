Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 5.hafta maçında Çorum FK sahasında Ispartaspor’u konuk etti. İlk yarıda zorlandığı rakibi karşısında ikinci yarıda oyun ağırlığını koyan Çorum FK’nın gençleri Umut’un 56 ve 59.dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 13 yapan Çorum FK U17 takımı liderliğini sürdürürken, konuk Ispartaspor ise bu yenilgi 9 puanda kalarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

İLK DEVRE SONA ERDİ

6 takımın 4 devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup’ta ilk devre Cumartesi günü oynanan 5.hafta maçlarının ardından sona erdi.

5 haftada 13 puan toplayan Çorum FK ilk devreyi zirvede tamamlarken, 9 puanı bulunan Ispartaspor ikinci, 7 puanlı Uşakspor ise üçüncü sırada yer aldı. Çorum FK’nın gençleri 5 maçlık periyotta hiç yenilgi yüzü görmezken, 4 galibiyet, 1 beraberlik ile ilk devreyi tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar bu 5 maçta rakip fileleri 14 kez sarsarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

İKİNCİ DEVRE 25 KASIMDA BAŞLIYOR

Çorum FK’nın yer aldığı U17 Ligi 4.Grup’ta ikinci devre heyecanı 25 Kasım’da başlayacak. Kırmızı-Siyahlılar ikinci devrenin ilk maçında sahasında Uşakspor’u konuk edecek.