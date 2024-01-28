Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 13.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U17 takımı sahasında Kırşehir FK U17 takımını konuk etti. Devane Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40 dakikası golsüz geçilirken, Çorum FK adına perdeyi açan gol 41.dakikada Ramazan'dan geldi. İlk yarının son saniyelerinde Emin ile bir gol daha bulan Çorum FK'nın gençleri ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar 53.dakikada İsa ile farkı 3'e çıkarırken, bu golden 3 dakika sonra Emin ile skor 4-0'a geldi. 4-0'dan sonra tamamen oyunu rölantiye alan Çorum FK'nın gençleri 81.dakikada Yusuf'un kendi kalesine attığı gole engel olamayınca skor 4-1'e geldi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 4-1 Çorum FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Çorum FK puanını 34'e yükseltirken, Kırşehir FK ise 16 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: A.Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Erdal Uncuer.

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U17: Erkam, Ramazan (Emirhan), Mustafa, Hasan, Burak, Ahmet Said, Muhsin (Yusuf), Metehan (M.Kaan), Emin (Efe), Mustafa, Polat (İsa)

KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ U17: Nazmi Can, Çınar, Adem, Kerim (Halil), Mehmet, M.Akif (Beyazıt), Muhammet (Furkan), Kerem (Emirhan), Servet (Efe), Ahmet Yasin, Arda.

GOLLER: Dk.41 Ramazan, Dk.45 ve 56 Emin, Dk.53 İsa (Çorum FK), Dk.81 (kendi kalesine) Yusuf (Kırşehir)