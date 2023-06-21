U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları yarın 20 grup merkezinde başlıyor. Çorum grubunda mücadele edecek olan 6 takımın fikstürü bugün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminin ardından belli oldu. Kura çekimine, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci ve Kulüp temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen kura çekimi öncesi ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, tüm takımlara başarılar dilerken, fair-play temennisinde bulundu. Daha sonra çekilen kura sonucunda A grubunda Zongudak Ereğli Belediyespor, Ankara Pursaklar Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor, B grubunda ise Samsun Karadenizspor, Kırşehir Mucurgücüspor ve Ankara Güneşspor takımları yer aldı.

Yarın Devane Sahası’nda oynanacak günün ilk maçında saat 14.30’da A grubu takımlarından Zonguldak Ereğli Belediyespor ile Ankara Pursaklar Belediyespor karşı karşıya gelirken, Nevşehir Belediyespor ise BAY geçecek. Aynı sahada saat 17.00’de başlayacak maçta ise B grubu takımlarından Samsun Karadenizspor ile Kırşehir Mucurgücüspor kozlarını paylaşacak. Ankara Güneşspor ise BAY geçecek.

Cuma günü oynanacak ikinci maçlarda ise ilk gün oynanan maçların mağlupları ile BAY geçen takımlar aynı sahada aynı saatte karşı karşıya gelirken, üçüncü gününde ise ilk gün maçının kazananı ile ilk gün BAY geçen takımlar karşılaşacaklar.

Gruplarını birinci sırada tamamlayan iki takım Pazar günü saat 11.00’de aynı sahada final maçında kozlarını paylaşacak.