Çorum’dan Ahmet Peker ve Yasin Bolat’ın antrenör, Yakup Kıcık ve Osman Kaplan’ın ise sporcu olarak yer aldıkları U17 Serbest Güreş Milli Takımı, devam eden Avrupa Şampiyonası için Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gitti.

Şampiyonada, teknik sorumlu Kenan Gör nezaretindeki milli takımda Türkiye’yi 45 kiloda Yakup Kıcık, 48 kiloda Sadık Efe Ateşoğulları, 51 kiloda Buğra Kavak, 55 kiloda Osman Kaplan, 60 kiloda Emirhan Çetin, 65 kiloda İsmail Mertkollu, 71 kiloda Ömer Gül, 80 kiloda Yasin Ertürk, 92 kiloda Said Rıza ve 110 kiloda Zekeriya Doğan temsil edecek.

9 Haziran’da başlayan şampiyonada kadınlar müsabakaları devam ederken, hafta sonu serbest stil müsabakaları yapılacak. Şampiyona 15 Haziran Pazar günü sona erecek.