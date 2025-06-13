İskilip Belediye Spor Kulübü’nün milli kadın güreşçisi Özdenur Özmez, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U17 Avrupa Güreş Şampiyonasına harika bir başlangıç yaptı.

U15’te Avrupa şampiyonu, U17 kategorisinde de geçen yıl Dünya, önceki yıl ise Avrupa üçüncüsü olan Özdenur Özmez, Üsküp’te, 61 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giyiyor. Şampiyonanın 1.turunda Estonyalı Karol Tamson'ı 10-0 teknik üstünlükle yenen Özdenur Özmez ikinci turda İsveçli Inez Ester Aıraksinen'i ise tuş ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

SON AVRUPA ŞAMPİYONUNU DEVİRDİ

Şampiyonaya fırtına gibi bir başlangıç Özdenur Özmez, çeyrek finalde Gürcistan’dan son Avrupa şampiyonu Miranda Kapanadze ile eşleşti. Gürcü rakibine de minderi dar eden Özdenur, 4-0 önde iken rakibini tuş edip yarı finale kaldı.

Özdenur Özmez, gazetemizin basıma girdiği saatlerde Bulgar Andrea Niseva ile final bileti için karşılaşmaya hazırlanıyordu.