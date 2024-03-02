NAMSAN sponsorluğunda düzelenen U17 Futbol Ligi bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

9 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği NAMSAN U17 Futbol Ligi’nde 1.hafta maçları bugün oynanacak. Saat 13.00’de oynanacak günün ilk maçında Nazmi Avluca Sahası’nda Gençlerbirliği ile Buharaspor karşı karşıya gelirken, saat 14.00’de oynanacak maçlarda ise İtfaiye Sahası’nda Hattuşaspor ile H.E.Kültürspor, Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancıkgücü ile Alaca Belediyespor kozlarını paylaşacak. Günün son maçı ise yine Nazmi Avluca Sahası’nda saat 15.00’de Mimar Sinanspor ile Sungurluspor takımları karşılaşacak.