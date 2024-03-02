9 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1.hafta maçları yarın oynanacak. Saat 15.00’de oynanacak maçlarda Merkez Devane Sahası’nda Düvenci Belediyespor ile Sungurluspor, Mecitözü İlçe Sahası’nda Mecitözüspor ile Bayat Belediye Gençlikspor, Oğuzlar İlçe Sahası’nda ise Oğuzlar Belediyespor ile Osmancıkgücü karşı karşıya gelirken, Mecitözü İlçe Sahası’nda saat 13.00’de oynanacak maçta ise Mecitözü Gençlerbirliği ile Buharaspor kozlarını paylaşacak.

PLAY-OFFF OYNANACAK

9 takımın 10 haftalık mücadelesinin ardından A ve B grubunda ilk iki sırayı alan 4 takım Play-Off’a yükselecek. Play-Off maçlarında 4 takım çift devreli lig statüsüne göre mücadele edecek. Bu maçlar sonunda ilk iki sırada yer alan 2 takım 1.Amatör Küme’ye yükselecek.