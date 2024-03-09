NAMSAN sponsorluğunda düzenlenen U17 Futbol Ligi’nde bugün 4 karşılaşma oynanacak.

9 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Futbol Ligi’nde bugün 2.hafta heyecanı yaşanacak. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 13.00’de H.E.Kültürspor ile Mimar Sinanspor, saat 15.00’de ise Buharaspor ile İskilipgücü karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’de başlayacak maçlarda ise Alaca İlçe Sahası’nda Alaca Belediyespor ile Gençlerbirliği, Sungurlu İlçe Sahası’nda ise Sungurluspor ile Osmancıkgücü takımları kozlarını paylaşaak.

Editör: RIFAT KARA