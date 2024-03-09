Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U14, U15 ve U16 takımları yarın Çorum'da 16.hafta maçında Kastamonuspor'u konuk edecek. Devane Sahası'nda saat 13.00'de oynanacak maçta 14'ler, aynı sahada saat 15.00'de başlayacak maçta ise U16'lar karşı karşıya gelecek. Nazmi Avluca Sahası'nda saat 15.00'de oynanacak maçta ise U15'ler kozlarını paylaşacak.

4.Grup'ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı ise 18.hafta maçında Uşakspor'a konuk olacak. Yarın Uşak Huzurkent Altyapı Tesisleri'nde oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 12.00'de başlayacak. Çorum FK'nın U17'leri ise rakibinin ligden çekilmesi nedeni ile bu haftayı 3-0 hükmen galip kapatacak.

Editör: RIFAT KARA