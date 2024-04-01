TFF U16 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 19.hafta maçında Ankaragücü ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Lig'de hiçbir iddiası bulunmayan Ahlatcı Çorum FK, Play-Off hesapları yapan lider Ankaragücü maçından puan veya puanlar almayı hedefliyor. Yarın Ankara Tandoğan Tesisleri'nde oynanacak olan bu karşılaşma saat 11.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Ziya Kaan Aydoğan yönetirken, yardımcılıklarını Emirhan Coşgun ve Mehmet Geylan yapacak.

Grup'ta oynanacak diğer maçlarda ise, Gençlerbirliği ile Kastamonuspor, Konyaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

Editör: RIFAT KARA