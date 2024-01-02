Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tarafından yapılan açıklamada, U16 Ligi 2.hafta erteleme maçlarının 6 Ocak Cumartesi günü, U14 Ligi 4.hafta maçlarının ise 7 Ocak Pazar günü oynanacağı ifade edildi. Yine ertelenen U14 Ligi 5.hafta maçlarının ise oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Ayan ayrıca, müsabakaların ertelendiği tarihte kulüplerinde tescilli olan sporcuların oynayacağını ve erteleme tarihinde cezalı veya idari tedbirli olup ta müsabakanın oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş kişilerin erteleme müsabakasında oynayacağını da sözlerine ekledi.