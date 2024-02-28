4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Çınarlar Boya-İnşaat U16 Ligi Play-Off grubunda son hafta maçları oynandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan günün ilk maçında H.E.Kültürspor, Hattuşaspor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini son hafta maçında alırken, günün ikinci maçında ise Çorum Anadolu FK, güçlü rakibi Mimar Sinanspor'a 1-0 yenilerek namağlup ünvanını kaybetti.

Bu sonuçların ardından geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Çorum Anadolu FK sezonu 15 puanla şampiyon tamamlarken, 13 puanlı Mimar Sinanspor ise ikinci, 4 puanlı Hattuşaspor üçüncü, 3 puanlı H.E.Kültürspor ise dördüncü olarak tamamladı.



KUPALAR

TÖRENLE

VERİLDİ

Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinanspor arasında oynanan sezonun son maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çınarlar Boya-İnşaat Sahibi Arif Çınar, kulüp temsilcileri, antrenörler ve futbolcular katıldı.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupaları alkışlar eşliğinde takdim edildi.