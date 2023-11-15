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4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U15 Ligi Play-Off Grubu'nda 5.hafta heyecanı yaşandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan günün ilk maçında lider Çorum Anadolu FK, Maviay Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum Anadolu FK, 20.dakikada Emirhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Anadolu 52'de Toprak'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 Çorum Anadolu FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından 5'de 5 yaparak puanını 15'e yükselten Çorum Anadolu bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Aynı sahada oynanan günün diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor'u 2-1 yenmeyi başararak 9 puana ulaştı ve bitime bir hafta kala ikinciliği garantiledi.