4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Ligi Play-Off grubunda 5.hafta maçları oynandı. 5.haftaya lider giren H.E.Kültürspor Osmancık'ta Osmancık Kandiberspor'un konuğu oldu. Osmancık İlçe Sahası'nda oynanan karşılaşmayı H.E.Kültürspor Emir Musa'nın golleri ile maçı 2-0 kazanarak puanını 11'e yükseltti ve bitime bir hafta kala şampiyon olmayı başardı.

VEFASPOR

İKİNCİLİĞE

YÜKSELDİ

H.E.Kültürspor'un şampiyon olmasının ardından gözler ligi ikinci sırada bitirecek takıma çevrildi. İkincilik mücadelesi veren Vefaspor ile Hattuşaspor 5.hafta maçında Çorum'da kozlarını paylaştı. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Vefaspor 2-1 kazanarak 6 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. 5 puanda kalan Hattuşa ise haftayı üçüncü sırada tamamladı.

