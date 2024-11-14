4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Play-Off Ligi’nde dün 2.hafta erteleme maçları oynandı. Şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinanspor ile Vefaspor karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, maçı Vefaspor 4-3 kazanmasını bildi.

Günün diğer maçında ise Gençlerbirliği ile Osmancık Kandiberspor karşılaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan bu karşılaşmayı da Osmancık temsilcisi 4-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından 3’de 3 yapan Vefaspor 9 puanla ilk yarıyı lider tamamlarken, 6 puanlı Mimar Sinanspor ikinci, 3 puanlı Osmancık Kandiberspor ise üçüncü sırada yer aldı. Puansız Gençlerbirliği ise ilk yarıyı son sırada tamamladı.

U14 Play-Off Ligi’nde ikinci yarı heyecanı 17 Kasım Pazar günü oynanacak 4.hafta maçları ile start alacak.

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: A.Enes Gökgüney, A.Mücahit Kaçmaz, Yusuf Çoşgun.

MİMAR SİNANSPOR: İlker, Hüseyin (Bora), Hamza, M.Enes, Muharrem (Emir), İhsan, Miraç, Sefa, Siraç, Çınar, Emre.

VEFASPOR: Ömer Faruk, Berat (Mevlüt), Emirhan, Abdulkadir, Amir, Gazi, Melih, Hasan (Emir), Poyraz (Yusuf), Elvan, Kuzey.

GOLLER: Dk.5, 25 ve 55 Elvan, Dk.27 Melih (Vefaspor), Dk.20, 29 ve 70 Sefa (Mimar Sinan)