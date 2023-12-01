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Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleşen seçmelere ülke genelinden çok sayıda 1999 ve 2000 doğumlu futbolcular katıldı. Çorum'dan Hattuşa Gençlikspor Kulübü'nden orta saha oyuncusu Muhammet Buğra Söğütcü ve Mimar Sinanspor'dan orta saha Yusuf Eren Koçak Samsun seçmelerinde yer aldı. 2 gün süren seçmelerde başarılı bir performans ortaya koyan Çorumlu futbolcular yarın Antalya'da yapılacak olan karma maçlarına davet edildiler.

İSKİLİPLİ İKİZ

FUTBOLCULAR DA

ANTALYA'DA

Öte yandan Ankaragücü altyapısında forma giyen Çorum'un İskilip ilçesi nüfusuna bağlı Fırat ve Muhammet Bodur ikiz kardeşler de Antalya'da yapılacak olan U14 milli takım karma maçlarına çağrıldı.