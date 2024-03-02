21 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği Park Ganita U13 Futbol Ligi’nde 1.hafta maçları bugün oynanacak. Bugün İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 11.00’de Çorum Anadolu FK ile H.E.Kültürspor, saat 12.30’da 1907 Gençlikspor ile Osmancık Belediyespor karşılaşırken, saat 14.00’de başlayacak maçlarda Sungurlu İlçe Sahası’nda Sungurlu Belediyespor ile Çorum İdman Yurdu, İskilip İlçe Sahası’nda İskilipgücü ile Mimar Sinanspor karşı karşıya gelecek.

Yarın İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda ise saat 12.00’de İl Özel İdare Gençlikspor ile Vefa Gençlikspor, saat 13.30’da Devanespor ile Çorumspor, Osmancık İlçe Sahası’nda saat 14.00’de ise Osmancık Kandiberspor ile Alaca Belediyespor kozlarını paylaşacak.

A grubunda Hattuşaspor, B grubunda Gençlerbirliği, C grubunda ise Mecitözü Gençlerbirliği ilk haftayı BAY geçen takımlar olacak.