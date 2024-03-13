Başkan Arıcı U12 Ligi sponsorluğunu ASKF sayfasından şu sözlerde duyurdu.

"2023-2024 Futbol sezonu U12 Futbol Ligi'nin isim sponsoru Osmancık pırlanta pirinç festivali güreş ağası Selman Erdoğan oldu. Yıllardır Ata sporu güreşe verdiği destekle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan 2022 ve 2023 yılı güreş ağası olan Selman Erdoğan tüm Türkiye'de yapılan yağlı güreşlerde tarihî Kırkpınar, tarihî Elmalı güreşlerinden sonra Osmancık Pırlanta Pirinç Festivali güreş ağalını rekor fiyatla alarak Türkiye'nin üçüncü büyük ağası oldu. Son yıllarda spora ve sporcuya verdiği destekle bilinen Selman Ağa son olarak da Çorum U12 Futbol Ligi'nin isim sponsoru olarak Ata sporumuz güreşten sonra futbola da büyük destek oldu.

Selman Erdoğan'a Çorum amatör futboluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca 30 takımın katılımı ile gerçekleşecek olan U12 Ligi'nin final maçı da Osmancık İlçe Stadı'nda oynanacak" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ