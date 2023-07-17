21 takımın katılımı start alan U12 Futbol Ligi’nde heyecan önceki gün Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasında oynanan final maçının ardından sona erdi. İtfaiye Sahası’nda oynanan final maçına sporcu velileri de yoğun ilgi gösterdi. Çorum’un tecrübeli il hakemlerinden Ömür Soytemiz’in düdük çaldığı maçın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ikinci yarı oyunun hakimiyetini eline alan Vefa Gençlikspor maçı 3-1 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Mimar Sinan Gençlikspor ise U11’de olduğu gibi U12’de de ikincilik kupası ile teselli bulurken, Devane Gençlikspor üçüncü, 1907 Gençlikspor ise dördüncü oldu.

KUPALAR

VERİLDİ

Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasında oynanan final maçının ardından ASKF tarafından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, eski TÜFAD Başkanı Remzi Karahan antrenörler ve sporcu velileri katılırken, alkışlar eşliğinde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.