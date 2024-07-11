4 Mayıs'ta start alan U11 Futbol Ligi'nde heyecan önceki gün oynanan final maçı ile sona erdi. Çorum amatör futbolunun iki önemli kulüplerinden Vefaspor ile Çorum Anadolu FK final maçında karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası'nda oynanan karşılaşmaya sporcu velileri de yoğun ilgi gösterdi. Ertuğrul Ramazan Boyraz'ın düdük çaldığı final maçının ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Menderes Özarslan'ın öğrencileri rakip kalede önemli pozisyonlar bulmaya başladı. Dakikalar 41'i gösterdiğinde kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Güven Çorum Anadolu FK'yı öne geçiren golü kaydetti. Kalan sürede Vefaspor'un çabaları yetersiz kalınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Çorum Anadolu FK U11 Ligi'nin şampiyonu oldu. Vefaspor ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI KÜLTÜR'ÜN

Çorum Anadolu FK'nın şampiyon olduğu U11 Ligi'nde ise üçüncülük kupası Kültürspor'un oldu.

İtfaiye Sahası'nda oynanan final maçı öncesi H.E.Kültürspor ile Hattuşaspor üçüncülük maçında karşı karşıya geldiler. İlk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona eren maçı H.E.Kültürspor ikinci yarıda Berat'ın attığı golle 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından H.E.Kültürspor üçüncülük kupasını alırken, Hattuşaspor ise U11 Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.