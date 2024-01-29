Ahlatcı Çorum FK’nın sezonun ilk haftasında deplasmanda 3-0, ikinci yarının ilk maçında ise evinde 2-1 yendiği Tuzlaspor, 20.hafta maçında, lider Eyüpspor’a 4-0 yenilirken, teknik direktör Bekir İrtegün görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ligde kalma mücadelesi veren Tuzlaspor, sezona teknik direktör Eren Şafak nezaretinde başlarken, alınan kötü sonuçlardan sonra takımın başına 40 yaşındaki Bekir İrtegün getirildi. İstanbul temsilcisi, Bekir İrtegün nezaretinde 14 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi aldı ve 16 puan topladı.