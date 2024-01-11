Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki fitnes salonunda ısınma ile başlayan antrenman, Bülent Üstüner Sahası’nda ısınma ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Serkan Özbalta, 5’e 2’nin ardından 6 minyatür kaleli maçın ardından yarı sahada taktik içerikli oyun oynattı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Ahmet İlhan’ın yanı sıra hasta olan Mahmut Eren Güler katılmadı. Ahmet İlhan’ın ayak bileğinde ağrı olduğu ve durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı takım yarın 15.30’da yapacağı idmanla Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.